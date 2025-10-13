Tennis, entra nel vivo il torneo di San Marino

Entra nel vivo sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino il torneo nazionale Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi, organizzato dal San Marino Tennis Club. Va in scena il tabellone di 3° dove brillano Marco Faoro, Luca Blatti, Francesco Mazzotti ed Isaac Casalboni.
Sorteggiato anche il tabellone finale che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine il 2.3 Nicolas Mateo Martinez ed i 2.4 Jacopo Fiorini, Alessio De Michelis ed i 2.5 Gianmaria Bastoni, Manuel Mariotti e Jacopo Emanuele Riccardi.
Tabellone di 3°, 3° turno: Ernesto Stentella Liberati (3.3)-Emanuel Vannucci (3.5) 6-4, 7-5, Alessandro Manduchi (3.4)-Andrea Borghetti (3.3) 6-0, 6-0, Frederick Cortesi (3.2)-Simone Padovani (4.1) 6-4, 7-6 (3), Luca Ruggeri (3.2)-Leonardo Bertozzi (3.3) 6-1, 5-7, 10-7, Marco Cola (3.2)-Pietro Rossi (3.2) 6-3, 7-6 (4).
4° turno: Marco Faoro (3.3)-Claudio Valerio Calabrese (3.4) 6-4, 6-1, Luca Blatti (3.3)-Guido Giugliano (3.3) 6-4, 6-3, Francesco Mazzotti (3.3)-Luca Vincenzi (3.4) 6-1, 6-3, Cesare Andrea Castellani (3.4)-Jacopo Canini (3.3) 6-1, 6-1, Isaac Casalboni (3.3)-Massimiliano Antonini (3.3) 6-2, 6-4.
Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Rodica Frumos.