Tennis, entra nel vivo il torneo baby al Maretennis

Al Maretennis di Bellaria si gioca il trofeo “Primavera”, torneo Under 10, 11 e 12, maschile e femminile. Under 10, ottavi: Francesco Minguzzi-Pietro Valdinoci 6-2, 6-1, Matteo Silvani-Leopoldo Scarpa 6-2, 6-1, Nathan Baldassarri-Amir Lypka 6-1, 6-2, Manuel Vacca-Mattia Gaggi 6-3, 7-5, Riccardo Monti-Guglielmo Placucci 6-3, 6-1. Under 10 femminile, quarti: Maya Puscas-Anita Brolli 6-0, 6-0, Emma Mattone-Sofia Alessia Badea 6-2, 6-3. Under 11 femminile, primo turno: Sofia Sabatini-Anita Gozzi 6-1, 6-1. Under 12 maschile, primo turno tabellone finale: Patrick Balc-Elia Samorè 6-1, 6-2, Nicolò Orazi-Riccardo Giovannini 4-6, 6-0, 10-7, Tommaso Mazzotti-Gian Maria Milo Ramonda 6-1, 6-2. Secondo turno: Gianmaria Dellarosa-Matteo Stanghellini 6-3, 6-1.