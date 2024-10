Tennis: Enrico Rossi vince il “Marchi Giorgio” al Tc Mercatese, Piraccini, Mucciarella, Giangrandi in semifinale all’Open dello Zavaglia

MERCATO SARACENO. Enrico Rossi trionfa nel torneo del Tennis Club Mercatese. In una finale targata Ct Cesena Enrico Rossi ha battuto in tre ore e dieci minuti di gioco Andrea Pacchioni per 5-7, 6-4, 10-7, aggiudicandosi così il torneo nazionale di 4° categoria organizzato dal Tennis Club Mercatese, il torneo “Marchi Giorgio”. Enrico Rossi torna al successo in un torneo federale dopo sei anni, un successo pienamente meritato visto che il presidente della Borello Tennis Academy è rimasto in campo a Marcato per 13 ore in cinque partite, vincendo quattro tie-break su quattro e superando due giocatori con classifica 4.1 consecutivamente.

In semifinale belle vittorie di Rossi su Samuele Visotti e di Pacchioni su Ricci.

Ottavi: Andrea Pacchioni (4.1, n.4)-Massimo Santi (4.5) 6-1, 6-0, Loris Pasini (4.1)-Denis Bersani (4.1) 6-1, 3-6, 10-3, Samuele Visotti (4.1)-Massimo Benvenisti (4.1) 6-4, 6-0. Quarti anche per Angelo Campagna (4.1, n.3).

Quarti: Federico Ricci (4.1, n.1)-Alessandro Zamagni (4.4) 6-1, 6-2, Enrico Rossi (4.3)-Riccardo Magnani (4.1, n.2) 3-6, 6-2, 10-7.

Semifinali: Andrea Pacchioni-Federico Ricci 6-1, 6-2, Enrico Rossi-Samuele Visotti 7-5, 7-6.

Il giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Raffaele Brunelli.

RAVENNA. Simone Piraccini (Ct Cesena), Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia) e Marco Giangrandi (Ct Cesena) sono i primi semifinalisti, sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, nel torneo nazionale Open maschile, il trofeo “Viglienzone Adriatica” dotato di 500 euro di montepremi.

3° turno: Luca Morosini (3.2)-Fabio Folletti (3.4) 6-0, 7-6. Ottavi: Marco Caporali (2.8)-Leonardo Venturi (3.1) 7-6, 6-2. Quarti: Matteo Mucciarella (2.8, n.3)-Luca Fossanova (3.4) 6-2, 6-1, Marco Giangrandi (2.7, n.2)-Gianfilippo Falconi (3.3) 6-2, 6-3.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Antonella Trenta.