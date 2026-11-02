Tennis, Enea Vinetti si ferma solo in finale all’Open di Poggibonsi

POGGIBONSI. Bella finale per Enea Vinetti nel torneo nazionale Open organizzato nel weekend dal Tc Poggibonsi (500 euro di montepremi). Il 2.5 cervese portacolori del Ten Sport Center, accreditato della quarta testa di serie, ha battuto in semifinale il 2.5 Riccardo Brogi (n.1) per 4-1, 4-1, prima di cedere in finale per 4-2, 4-3 al 2.6 Marco Angiolini (Tc Poggibonsi). Da sottolineare anche la semifinale, nel femminile, per la 2.7 Maria Luce Ossani (Ct Massa), battuta 4-3, 4-0 dalla 2.2 Linda Salvi (n.1) che poi ha vinto il torneo.