Tennis, Enea Vinetti in semifinale alla “Gladiator Cup” Under 16

ROMA. Per la prima volta quest’anno si è svolto a Roma il torneo Under 16 e 18, la “Gladiator Cup”, 1° edizione del “Lemon Work 365-Ultrapromedia”. Nell’Under 16 maschile bella semifinale per Enea Vinetti: il cervese allievo della scuola agonistica del Ten Sport Pinarella è in semifinale dopo aver sconfitto negli ottavi Jacopo La Piana (n.2) per 3-6, 6-1, 10-8 e nei quarti Cesare Tartoni per 6-1, 6-3. Semifinali contro Leonardo Totaro (n.3). Stop nei quarti per il n.1 del seeding, Dennis Ciprian Spircu che ha battuto negli ottavi Fabrizio Palma per 6-4, 6-1, prima di cedere per 5-7, 6-4, 11-9 a Paolo Mangiante.