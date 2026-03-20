Tennis, Enea Castelvetro vince il “Città di Meldola”

MELDOLA. Enea Castelvetro sale sul gradino più alto nel torneo di 3° categoria del Circolo Tennis Meldola. Il portacolori del Circolo Tennis Cervia giovedì sera ha battuto nettamente per 6-1, 6-1 Alessandro Cortesi e si è aggiudicato da protagonista la 9° edizione del torneo “Città di Meldola”, un torneo che in pratica ha dominato.

In semifinale il 3.3 Alessandro Cortesi (Tc Viserba) aveva battuto 7-5, 6-4 il n.2 del seeding, il 3.1 Alessandro Orlandini, mentre Enea Castelvetro, 3.1 del Ct Cervia, testa di serie n.5, si era imposto sull’altro 3.1 Luca Padovani (Ct Rimini), n.1 del seeding, per 6-3, 6-4. All’atteso atto finale del torneo meldolese sono giunti due giocatori in brillanti condizioni di forma, ma alla fine Castelvetro ha dominato anche il match-clou.

Quarti: Padovani-Legnani 6-3, 2-6, 10-8, Castelvetro-Matteini 6-3, 6-2, Cortesi-Severi 6-4, 6-3, Orlandini-Monti 6-4, 6-2.

Il giudice di gara è stato Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.