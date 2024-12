Tennis, Emma vince il “derby Baldassarri” a Russi

Emma Baldassari è la vincitrice del torneo Rodeo di terza categoria femminile organizzato dal Russi Sporting Club nel weekend a cavallo fra novembre e dicembre.

La 3.2 che difende i colori del Tennis Club Faenza era la giocatrice da battere sui campi in terra battuta (coperti da pallone pressostatico) di Largo Bersaglieri e ha rispettato sino in fondo questo ruolo, anche se non è stata quel che si dice una passeggiata.

Dopo aver piegato in rimonta in semifinale, con il punteggio di 1-4, 4-1, 11-9, Samantha Casadei (4.1 del Ch4 Sporting Club Torino), nel match clou Baldassari si è imposta per 4-3 2-4 10-5 su Aurora Baldassarri (3.3, Circolo Tennis Massa Lombarda), accreditata della seconda testa di serie dal giudice arbitro Paride Gordini e approdata alla finale regolando 4-2, 4-3 Giulia Nobili (3.4, Ct Granarolo), n.3 del seeding.

La premiazione è stata effettuata da Marco Foschini, presidente del Russi Sporting Club.

La stagione organizzativa 2024 del circolo in provincia di Ravenna non si è però ancora conclusa visto che tra Natale e Capodanno, per l’esattezza sabato 28 e domenica 29 dicembre, andranno in scena due appuntamenti del circuito amatoriale Tpra Christmas Expert Level, nella fattispecie un singolare maschile e un doppio femminile.