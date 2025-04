Tennis: Emma Mattone vince l’Under 10 alla Coppa delle Viole, partito il “Città di Coriano” Under 16

RAVENNA. Primi verdetti sui campi del Circolo Tennis Zavaglia nella classicissima del tennis giovanile italiano, la Coppa delle Viole, giunta alla 46esima edizione.

Under 10 maschile, ottavi: Giulio Turati-Tommaso Trioschi 6-2, 6-4, Leonardo Castori-Edoardo Buganza 7-5, 7-6, Gianmarco Abbruzzese-Giosuè Gasparelli 6-4, 6-3, Nathan Baldassarri-Francesco Minguzzi 6-3, 3-6, 10-5. Quarti anche per Tommaso Drei e Tommaso Monti.

Nell’Under 10 femminile finale tra Maya Puscas (Tc Faenza) ed Emma Mattone (Ct Casalboni). Successo nel match-clou per Emma Mattone per 6-3, 6-2.

Quarti: Maya Puscas-Sofia Bindella 6-3, 6-0, Francesca Messina-Ginevra Baronciani 6-2, 6-2, Emma Mattone-Alissa Capellini 6-1, 6-0, Ilaria Orselli-Martina Taioli 7-5, 6-2. Semifinali: Puscas-Messina 6-3, 6-0, Mattone-Orselli 6-2, 6-0.

Nell’Under 12 femminile si parte con il tabellone Nc, a seguire quello finale con Anna Foschini n.1 ed Emma Veronesi n.2. 1° turno tabellone finale: Giulia Natali-Anna Santi 6-2, 6-4. Ottavi: Lucia Tarlazzi-Caterina Larotonda 6-3, 6-3, Alessia Barducci-Giorgia Rombi 7-5, 6-1.

Nell’Under 12 maschile primo tabellone Nc, in quello finale n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Davide Bonazza, n.3 Enea Corazza, n.4 Alessandro Marcolini, n.5 Federico Montuschi.

Tabellone finale, 3° turno: Leonardo Monti-Tommaso Colombari 6-2, 6-0, Lorenzo Saccani-Giulio Gurioli 6-1, 6-1, Patrick Balc-Lorenzo Xella 4-6, 3-1 e ritiro.

4° turno: Benjamin Rossi-Matteo Stanghellini 6-1, 6-3, Stefano Scotto Di Gregorio-Amil Salami 6-2, 6-0, Manuel Monterastelli-Matteo Bocedi 6-0, 6-0.

Intanto avanzano i tabelloni Under 13-14 e 15, maschili e femminili, che costituiscono le qualificazioni regionali per i campionati italiani. Nei sei tabelloni in programma sono 202 gli iscritti.

Nell’Under 13 maschile 1° turno seconda sezione: Pietro Rambelli-Alessandro Morigi 6-0, 6-1, Giacomo Forti-Leon Francesco Benericetti 6-3, 5-7, 6-3.

2° turno: Gianmaria Marchi-Julian Macini 6-4, 6-4, Nicolò Tudini-Giulio Zama 6-1, 4-6, 6-2, Martino Di Nicola-Diego Felloni 6-2, 6-4.

Si qualifica per il tabellone finale Tommaso Volponi.

Nel tabellone finale n.1 Alessandro Bacchini, n.2 Leonardo Satta, n.3 Matteo Rosti, n.4 Matteo Grotti.

Nel femminile 2° turno: Beatrice Cigolla-Alessia Guerrini 6-1, 6-2, Allegra Arpi-Alessia Gullotti 2-6, 6-4, 6-4. 3° turno: Margherita Tesselli-Nema Dione 6-0, 6-2,

Nell’Under 14 femminile ottavi: Flora Zanzi-Gloria Nucci 6-4, 6-3. Quarti: Jana Savolt (n.1)-Sara Chierici 4-6, 6-4, 6-3, Agata Bravin-Sofia Soncini 3-6, 6-1, 6-1, Diletta Sabbioni (n.2)-Bianca Naddeo 6-2, 6-0.

Nel maschile 2° turno: Alessandro Rivola-Filippo Ricci 6-2, 6-4, Edoardo Giuseppe Sabato-Gabriele Lasconi 3-6, 7-5, 6-3, Samuel Fiore-Federico Calzo 6-1, 6-2, Edoardo Rosetti-Lorenzo Cavessi 6-1, 6-1,

3° turno: Davide Capodagli-Leone Franchi 6-4, 1-6, 7-5, Giacomo Cantelli-Giuseppe La Rosa 4-6, 7-6, 6-1.

4° turno: Alessandro Minguzzi-Riccardo Vecchi 5-7, 6-3, 6-1.

Nell’Under 15 femminile turno di qualificazione: Angie Bentini (n.1)-Margherita Buriani 6-1, 6-0, Lucrezia Cavalieri-Ludovica Altini (n.3) 1-6, 6-1, 6-1.

Nell’Under 15 maschile 3° turno tabellone di 4°: Leandro Agresti-Filippo Menzolini 6-3, 7-6, Leone Bertaccini-Lorenzo Franchetti 0-6, 6-2, 7-5.

Turno di qualificazione: Alberto Padovani-Alex Andrea Ravara (n.4) 6-4, 1-6, 7-6, Matteo Rossi (n.2)-Leone Bertaccini 6-4, 6-2.

Il giudice di gara è Davide Amadori, direttore del torneo Omar Urbinati.

CORIANO. Partito il torneo nazionale giovanile Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Coriano, il “Città di Coriano”. Sono 39 i giocatori al via nei due tabelloni che terranno banco fino al 4 maggio. Nel maschile (32 iscritti) si parte con una sezione Nc, poi quella finale nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Jacopo Andruccioli, Ian Catallo, Jacopo Canini e Michele Tonti.

Tabellone finale, 1° turno: Vittorio Patrignani-Leone Lazzara 6-3, 7-5, Zeno Zani-Matteo Marabini 6-1, 6-3, Alan Dal Broi-Mattia Colacone 6-3, 3-6, 10-4, Alessandro Bedeschi-Gianmaria Morri 6-1, 6-2. 2° turno: Emanuele Battistini-Pietro Fabbri 6-2, 6-2.

Nel femminile guida le fila Anna Parmeggiani davanti ad Elisabetta Pastore.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttrice di gara Claudia Crescentini.