Tennis, Emma Mattone si impone al Carpena

Alle battute finali al Villa Carpena la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, quarti: Mattia Zammarchi-Leonardo Gaudenzi 7-5, 6-2, Leonardo Oligeri-Alessandro Turroni 6-3, 6-3, Pietro Morganti-Martino Cicognani 6-0, 6-1.
Nell’Under 12 femminile finale tra Emma Mattone (Ct Casalboni) e Sofia Sanchi (Tc Riccione) che si è imposta 7-5, 7-6. Semifinali: Emma Mattone-Giorgia Rombi (n.1) 4-6, 6-3, 10-4, Sofia Sanchi (n.2)-Martina Pinti 6-2, 6-0.
Nell’Under 12 maschile finale tra Mattia Sena (Ct Cicconetti) e il ravennate Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo). Semifinali: Mattia Sena-Tommaso Cavassi (n.1) 6-4, 6-2, Davide Bonazza (n.2)-Pietro Allegra (n.3) 6-4, 6-3.
Nell’Under 14 femminile match-clou tra Federica Foschi (Virtus Bologna) e Ioana Bala (Tc Riccione), con la vittoria della bolognese 6-2, 6-2. Semifinali: Federica Foschi (n.1)-Beatrice Benvenuti 6-1, 6-1, Ioana Bala (n.2)-Sofia Muccinelli 6-3, 6-0.
Nel tabellone maschile l’atto finale mette di fronte Nicolò Maldini (Ct Zavaglia) e Noè Baldini (Ct Massa). Semifinali: Maldini-Naldi 7-5, 7-5, Baldini-Vincenzi 6-1, 6-0.