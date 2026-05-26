Tennis, Emma Mattone si impone al Carpena

Tennis
  • 26 maggio 2026
Tennis, Emma Mattone si impone al Carpena
Tennis, Emma Mattone si impone al Carpena

Alle battute finali al Villa Carpena la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, quarti: Mattia Zammarchi-Leonardo Gaudenzi 7-5, 6-2, Leonardo Oligeri-Alessandro Turroni 6-3, 6-3, Pietro Morganti-Martino Cicognani 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 femminile finale tra Emma Mattone (Ct Casalboni) e Sofia Sanchi (Tc Riccione) che si è imposta 7-5, 7-6. Semifinali: Emma Mattone-Giorgia Rombi (n.1) 4-6, 6-3, 10-4, Sofia Sanchi (n.2)-Martina Pinti 6-2, 6-0.

Nell’Under 12 maschile finale tra Mattia Sena (Ct Cicconetti) e il ravennate Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo). Semifinali: Mattia Sena-Tommaso Cavassi (n.1) 6-4, 6-2, Davide Bonazza (n.2)-Pietro Allegra (n.3) 6-4, 6-3.

Nell’Under 14 femminile match-clou tra Federica Foschi (Virtus Bologna) e Ioana Bala (Tc Riccione), con la vittoria della bolognese 6-2, 6-2. Semifinali: Federica Foschi (n.1)-Beatrice Benvenuti 6-1, 6-1, Ioana Bala (n.2)-Sofia Muccinelli 6-3, 6-0.

Nel tabellone maschile l’atto finale mette di fronte Nicolò Maldini (Ct Zavaglia) e Noè Baldini (Ct Massa). Semifinali: Maldini-Naldi 7-5, 7-5, Baldini-Vincenzi 6-1, 6-0.

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