Tennis: Emma Lanzoni trionfa in doppio allo Junior Tour di Atene

Bel risultato di Emma Lanzoni che si qualifica e poi centra i quarti nel tabellone principale nel torneo Itf Junior Tour greco di Atene (J30, cemento outdoor) dove è arrivata anche una bella vittoria in doppio. La portacolori del Tc Faenza, dopo essersi qualificata, ha sconfitto negli ottavi l’ellenica Danai Dimitsani per 6-2, 6-4. Nei quarti la romagnola è stata sconfitta 6-4, 6-3 dalla francese Juliette Lafont. Doppio, 1° turno: Grande-Lanzoni b. Stepinaschcheva-Tsigarida (Gre) 6-0, 6-0. Quarti contro Fasoula-Oustampasidou (n.1) e vittoria delle azzurre per 6-3, 4-6, 10-4. In semifinale nuovo successo delle italiane, questa volta per 6-4, 6-0 su Lanza-Salomon (Ita-Fra), teste di serie n.4, prima del successo in finale per 6-3, 6-1 sulle greche Glava-Fasouli (n.3). La giocatrice romagnola è stata seguita nella trasferta greca dalla maestra Flora Perfetti.

Al rush finale il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Nel maschile il primo semifinalista è il 3.1 Lorenzo Ravaglia (n.3), quarti per Diego Gentile, Luca Battistini e Riccardo Briganti.

Ottavi: Diego Gentile (3.1, n.1)-Riccardo Delle Site (3.3) 4-6, 6-2, 10-6, Luca Battistini (3.2, n.8)-Alessandro Monti (3.2) 6-3, 3-6, 10-7, Pietro Matteini (3.1, n.4)-Giacomo Pirazzoli (3.3) 1-6, 6-3, 10-8, Guido Giugliano (3.2)-Tommaso Pilati (3.2, n.7) 6-0, 6-4, Riccardo Briganti (3.1, n.2)-Giovanni Bertolotti (3.5) 6-1, 6-1.

Femminile, 3° turno: Paola Mordini (3.3)-Anita Vernice (3.5) 6-3, 6-2, Elisabetta Pastore (3.3)-Jessica Barbieri (3.3) 6-4, 6-2, Emma Molinari (3.5)-Daniela Morigi (3.3) 6-2, 6-2.

Ottavi: Maria Vittoria Marinelli (3.3)-Eva Raimondi (3.2) 6-2, 6-1, Valentina Benini (3.1, n.4)-Giuliana Brunetti (3.3) 6-4, 6-3.