Tennis, Emma Lanzoni brilla a Rivoli

Si gioca fino a mercoledì il Master Junior Next Gen Under 10 femminile ed Under 14, maschile e femminile, poi da giovedì a domenica il Master Junior Next Gen Under 10 maschile ed Under 12, maschile e femminile, sempre al Tennis Rivoli. Nell’Under 14 femminile, 1° turno: Emma Lanzoni-Maria Costanza Matranga 6-0, 6-4, Camilla Fabbri-Benedetta Albertini 6-1, 6-1. Under 10 femminile, 1° turno: Antonietta Gioia Caruso-Beatrice Benvenuti 7-5, 3-6, 10-7, Lucia Tarlazzi-Rachele Calì 7-6 (3), 6-1. Under 14 maschile, 1° turno: Diego Tarlazzi-Lorenzo Rampinelli 6-3, 6-2.