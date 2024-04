Tennis, Emma Ferrini in grande evidenza al Villa Carpena

Ancora un “positivo” di assoluto rilievo per Emma Ferrini sui campi del Tennis Villa Carpena dove vanno in scena i match dei tabelloni finali nelle Prequalificazioni femminili agli Internazionali Bnl d’Italia. Nel 3° turno grande prova della riminese che supera Vittoria Segattini, poi negli ottavi altro successo pesante, questa volta sulla romana Carolina Troiano, altra giocatrice in grande ascesa.

Ottavi: Francesca Dell’Edera (2.5)-Anita Bertoloni 6-0, 6-3, Francesca De Matteo (2.6)-Valeria Muratori (2.4, n.4) 6-7 (3), 7-5, 6-2, Elisa Petroni (2.6)-Aurora Corvi (2.4, n.5) 6-4, 7-6 (5), Noemi Maines (2.4)-Elena Bocchi (2.4, n.6) 6-4, 6-2, Gaia Squarcialupi (2.4, n.3)-Caterina Odorizzi (2.5) 6-2, 6-3, Emma Ferrini (2.5)-Carolina Troiano (2.4, n.7) 6-7 (4), 6-3, 6-2.

Doppio, ottavi: Cerbo-Gatti (n.8) b. Tartari-Mondolfi 6-1, 6-1, Cassani-Cavelli (n.2) b. Mamini-Fabbri 6-3, 6-1, Merku-Petroni (n.4) b. Chiantella-Pari 6-4, 6-7 (5), 11-9, Gubertini-Odorizzi (n.5) b. Ossani-Cavicchioli 6-3, 6-0, Regina-Greco b. Monducci-Terzi (n.6) 2-6, 6-2, 10-8. Quarti anche per Motti-Delmonte e per Cinquino-Cazac (n.7). Viviani-Squarcialupi (n.1) b. Tozzola-Stella 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Catia Spotti, direttore di gara Alberto Casadei.