Tennis, Emma Curcio in finale a Cesena

Macina risultati sui campi del Ct Cesena il Memorial “William Matassoni” il torneo giovanile maschile e femminile.
Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Ettore Cicognani-Enrico Piraccini 6-4, 7-6 (5), Leone Filippo Alfaroli-Elia Nanni 6-4, 6-0. Quarti: Mattia Zammarchi-Thiago Prati 6-1, 6-2, Mattia Fabiani-Martino Cicognani 6-0, 6-1.
Under 10 femminile, quarti: Emma Liera-Virginia Norcio 6-1, 6-2, Elisabeth Nathalie D’Abbiero-Camilla Testa 6-0, 7-5, Lucilla Zammarchi-Matilde Fusai 6-2, 6-0.
Under 12 femminile, in finale Emma Curcio (Ct Cesena) che ha battuto Anna Battistini 6-0, 6-1.
Under 12 maschile, quarti: Alessandro Pinto (n.3)-Luca Grossi 6-3, 6-2.
Under 14 maschile, quinto turno: Riccardo Degli Angeli-Giacomo Manuzzi 6-1, 6-2, Gianmaria Mussoni (n.6)-Andrea Bellavista 6-0, 6-2. Quarti: Elia Naldi (n.2)-Federico Regazzoni 6-3, 7-5.
Under 16 femminile, semifinale: Beatrice Sanna-Camilla Conti 6-3, 6-0.
Under 16 maschile quinto turno: Diego Gentile-Filippo Caminati 6-3, 6-2, Filippo Menzolini-Filippo Urbini 6-4, 3-6, 10-5. Quarti: Leonardo Bartoletti (n.1)-Federico Sparagi 6-4, 6-0, Luca Battistini (n.4)-Mattia Bruni 6-4, 7-6 (5).