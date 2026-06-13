Tennis “Emilia Romagna Junior Tour”: Mancini-Alesio la finale Under 10 al Tc Ippodromo, i primi risultati al Tc Faenza

CESENA. Al rush finale sui campi del Tennis Club Ippodromo di Cesena il torneo giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Si tratta del Circuito regionale d’eccellenza per il settore giovanile e nella tappa di Cesena, che terrà banco fino a domenica.

Nell’Under 10 maschile finale tra Thomas Mancini (Tc Riccione) e Giacomo Alesio (Tennix).

Semifinali: Thomas Mancini-Leonardo Oligeri 6-1, 6-2, Giacomo Alesio-Mattia Zammarchi 6-7, 6-2, 10-7.

Nell’Under 10 femminile in finale Beatrice Cola (Ct Casalboni).

Under 10 femminile, quarti: Vittoria Korneva-Agata Bagnolini 6-0, 6-0. In semifinale anche Matilde Lodi. Semifinale: Beatrice Cola-Matilde Rava 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 maschile 4° turno: Matteo Silvani-Lorenzo Vitale 6-1, 6-2.

Turno di qualificazione: Giacomo Barbieri-Gioele Romboli (n.1) 6-3, 6-1, Noah Prati-Mattia Gaggi (n.3) 6-1, 6-0. Ora il tabellone finale con Tommaso Cavassi n.1, Pietro Allegra n.2.

Nell’Under 12 femminile quarti per Amelia Valentini.

2° turno: Ilaria Orselli-Alissa Capellini 6-4, 6-2. 3° turno: Amelia Valentini-Maya Puscas 6-4, 6-0.

Passiamo all’Under 14 dove nel maschile conquistano i quarti Benjamin Rossi, Tommaso Monti, Mattia Vincenzi e Leonardo Cenciarini.

Tabellone finale, ottavi: Filippo Giovanelli-Alessandro Teodorani 2-6, 7-6, 14-12, Tommaso Pilati (n.3)-Riccardo Degli Angeli 7-6, 6-1, Benjamin Rossi-Mattia Bruni 7-5, 5-7, 15-13, Tommaso Monti (n.4)-Manuel Monterastelli 6-2, 6-4, Mattia Vincenzi-Lorenzo Kapros 6-1, 4-6, 10-5, Leonardo Cenciarini-Gianmaria Mussoni 6-4, 6-4.

Nel femminile la prima finalista è Alessia Barducci (n.1). La portacolori del Ct Cesenatico ha battuto in semifinale 6-1, 6-1 Lia Minghini. In finale anche Emma Mattone (n.2). La portacolori del Ct Casalboni ha battuto in semifinale Greta Aldini per 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

FAENZA. Sui campi del Tennis Club Faenza va in scena una bella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Sono 105 i giocatori in campo nei sei tabelloni in programma, di cui 21 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile guidano le fila Noemi Gallina ed Alessia Sofia Badea, nel maschile (26 iscritti) i big sono il 3.3 Tommaso Cavassi ed i 3.4 Pietro Allegra e Stefano Scotto Di Gregorio. Si parte con il primo tabellone dove le teste di serie sono nell’ordine Romeo Mazzolini e Tommaso Drei. 1° turno: Cesare Fiorellini-Filippo Fergnani 6-4, 7-6. 2° turno: Tommaso Trioschi-Tommaso Andreoli 6-2, 6-3.

Nel tabellone finale n.1 Gianmarco Abbruzzese, n.2 Giacomo Barbieri, n.3 Giovanni Milani.

Passiamo all’Under 14. Nel maschile (42 al via) il ruolo di principali favoriti è per i 3.2 Robert Sebastian Cadar, Gabriel Maddaloni, Filippo Terenzi, Nicolò Abbruzzese, Diego Gentile e Nicolò Maldini. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine Gianmaria Marchi, Davide Bendandi e Leon Francesco Benericetti. 1° turno: Luigi Erbacci-Giosuè Di Diodoro 6-4, 6-2.

2° turno: Enea Giulio Barraco-Leonardo Zamagni 6-0, 6-1, Alessandro Marzocchi-Lorenzo Aloisi 2-6, 6-0, 10-7, Riccardo Paglionico-Andrea Bellavista 6-4, 6-3, Filippo Trioschi-Andrea Malagoli 6-3, 7-5.

Nel femminile n.1 Caterina Cova, n.2 Lucrezia Lazzarini.

La giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

Da venerdì a domenica il Tre Colli Tennis Club di Brisighella organizza il Rodeo Under 14 femminile ed Under 16 maschile, il trofeo “Gelateria Linus Ice” Faenza. Nel complesso sono 33 i giocatori in campo. Nell’Under 16 maschile (27 iscritti) si parte con una sezione di 4° categoria che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine Gianmaria Sarti, Leone Franchi e Manuel Morini, poi il tabellone finale guidato nell’ordine da Samuel Cavallini, Alessandro Bisi e Lorenzo Kapros. Nell’Under 14 femminile la n.1 è Elisabetta Pastore.

Il giudice di gara è Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.