Tennis “Emilia Romagna Junior Tour”: Beatrice Cola, Caterina Cova e Noemi Gallina regine al Tc Faenza

FAENZA. Sui campi del Tennis Club Faenza è giunta alle battute finali una bella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile.
Nell’Under 10 maschile successo di Alvise Scarpa (Sport Education Ssd) che in finale ha battuto 6-1, 6-4 Edoardo Caniato (Tc Marfisa Ferrara).
Semifinali: Alvise Scarpa-Andrea Zani 7-5, 6-2, Edoardo Caniato-Diego Pedro Soricelli 6-1, 6-2.
Nell’Under 10 femminile successo di Beatrice Cola (Ct Casalboni) in finale su Matilde Rava (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) per 6-2, 6-0. Semifinali: Cola-Vittoria Korneva 6-1, 6-1, Rava-Agata Mengozzi 3-6, 6-1, 10-1.
Nell’Under 12 femminile si è imposta Noemi Gallina (Tennis Villa Carpena) in finale su Alessia Sofia Badea (Ct Massa) per 6-1, 6-3.
Semifinali: Noemi Gallina (n.1)-Elisa Zoccali 6-1, 6-1, Alessia Sofia Badea (n.2)-Sabrina Antonia Puscas 6-4, 6-0.
Nel tabellone dell’Under 12 maschile finale tra due portacolori del Ten Sport Center, Patrick Balc e Tommaso Cavassi. Vittoria di Cavassi per 6-3, 6-2.
Semifinali: Patrick Balc-Denny Bentini 2-6, 7-6, 10-7, Tommaso Cavassi (n.1)-Lorenzo Verratti 6-1, 6-0.
Passiamo all’Under 14. Nel maschile il primo finalista è Nicolò Abbruzzese (Tc Saliceta), seguito da Leonardo Satta (Ct Zavaglia). Semifinali: Nicolò Abbruzzese (n.2)-Nicolò Maldini (n.3) 6-3, 4-6, 10-6. In finale anche Leonardo Satta, per il forfait del suo avversario. Il titolo è andato a Nicolò Abbruzzese per ritiro del suo avversario.
Nel femminile vince sui campi di casa Caterina Cova (Tc Faenza) che supera 6-2, 6-2 Lucrezia Lazzarini (n.2), portacolori del Tc Prato. Quest’ultima ha beneficiato del ritiro della sua avversaria in semifinale. Semifinale: Caterina Cova (n.1)-Alessia Gullotti 6-0, 6-1.
La giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.