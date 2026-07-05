Tennis: “Emilia Romagna Junior Tour” alla Pol.2000: Pietro Allegra vince l’Under 12, Caterina Cova l’Under 14

CERVIA. Siamo alla fase finale sui campi della Polisportiva 2000 Cervia nella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “La Bcc”.
Nell’Under 12 maschile vittoria di Pietro Allegra (Ct Cesena) in finale su Lorenzo Xella (Ct Zavaglia) per 7-6 (5), 6-3.
Quarti: Pietro Allegra (n.1)-Gianmarco Abbruzzese 6-4, 6-2, Lorenzo Sarra (n.2)-Matteo Silvani 6-4, 6-1, Patrick Balc (n.4)-Alex Sciutti (n.5) 6-2, 7-5. Semifinali: Lorenzo Xella (n.3)-Lorenzo Sarra (n.2) 6-3, 1-6, 13-11, Pietro Allegra-Patrick Balc 6-3, 6-4.
Nell’Under 14 femminile si è imposta in finale Caterina Cova (Tc Faenza) su Elisabetta Pastore (Ct Casalboni) per 6-3, 6-4.
Quarti: Caterina Cova (n.1)-Sofia Sanchi 7-5, 6-3, Lucia Tarlazzi-Bianca Amadei 6-3, 2-6, 10-6, Margherita Tesselli (n.2)-Rachele Gusella 6-2, 6-3, Elisabetta Pastore (n.3)-Greta Bighini 6-4, 6-2. Semifinali: Pastore-Tesselli 4-6, 6-2, 11-9, Cova-Tarlazzi 6-3, 6-4.
Nell’Under 14 maschile finale tra due giocatore del Ct Massa, Noè Baldini e Riccardo Briganti.
Quarti: Riccardo Briganti (n.2)-Tommaso Monti 6-0, 6-1, Riccardo Sartori (n.3)-Cesar Biondi (n.6) 6-1, 6-4, Nicolò Abbruzzese (n.5)-Leonardo Cenciarini (n.4) 6-0, 7-5, Noè Baldini (n.1)-Mattia Vincenzi 4-6, 6-2, 10-6. Semifinali: Baldini-Abbruzzese 7-6 (5), 6-3, Briganti-Sartori 6-4, 6-2.
Il giudice di gara è Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi.