Tennis, “Emilia Romagna Junior Tour” alla Pol. 2000: Emma Mattone vince l’Under 12, Elisabeth Nathalie D’Abbiero l’Under 10

CERVIA. Siamo alla fase finale sui campi della Polisportiva 2000 Cervia nella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “La Bcc”.
Nell’Under 10 femminile successo di Elisabeth Nathalie D’Abbiero (Amateur Tennisclub Passeier) in finale su Camilla Testa (Ct Rimini) per 6-0, 6-0. Semifinali: Camilla Testa-Matilde Rava 6-3, 3-6, 10-4, Elisabeth Nathalie D’Abbiero-Beatrice Cola 6-3, 6-3.
Nell’Under 12 femminile finale tra Emma Mattone (Ct Casalboni), testa di serie n.1, che in semifinale ha battuto Alice Fabbri per 6-2, 6-1, ed Alessia Sofia Badea (Ct Massa) che nell’altra semifinale ha battuto 3-6, 7-5, 10-7. Successo nel match-clou di Emma Mattone per 6-4, 6-2.
Nel maschile il primo finalista è Lorenzo Xella (Ct Zavaglia).
Quarti: Pietro Allegra (n.1)-Gianmarco Abbruzzese 6-4, 6-2, Lorenzo Sarra (n.2)-Matteo Silvani 6-4, 6-1, Patrick Balc (n.4)-Alex Sciutti (n.5) 6-2, 7-5. Semifinale: Lorenzo Xella (n.3)-Lorenzo Sarra (n.2) 6-3, 1-6, 13-11.
Nell’Under 14 femminile finale tra Caterina Cova (Tc Faenza) ed Elisabetta Pastore (Ct Casalboni).
Quarti: Caterina Cova (n.1)-Sofia Sanchi 7-5, 6-3, Lucia Tarlazzi-Bianca Amadei 6-3, 2-6, 10-6, Margherita Tesselli (n.2)-Rachele Gusella 6-2, 6-3, Elisabetta Pastore (n.3)-Greta Bighini 6-4, 6-2. Semifinali: Pastore-Tesselli 4-6, 6-2, 11-9, Cova-Tarlazzi 6-3, 6-4.
Nell’Under 14 maschile semifinali per Riccardo Sartori, Nicolò Abbruzzese, Noè Baldini e Riccardo Briganti.
Quarti: Riccardo Briganti (n.2)-Tommaso Monti 6-0, 6-1, Riccardo Sartori (n.3)-Cesar Biondi (n.6) 6-1, 6-4, Nicolò Abbruzzese (n.5)-Leonardo Cenciarini (n.4) 6-0, 7-5, Noè Baldini (n.1)-Mattia Vincenzi 4-6, 6-2, 10-6.
Il giudice di gara è Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi.