Tennis, Emilia-Romagna Junior Tour al via a Riccione

Primi match sui campi del Tennis Club Riccione per un grande appuntamento con il circuito giovanile. Va in scena infatti una tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” che terrà banco fino al 28 luglio. Sono 159 i giocatori al via negli otto tabelloni in programma Under 10-12-14-16, maschili e femminili, di cui 23 solo a livello di Under 10. Vediamo le teste di serie negli altri tabelloni.

Under 10 maschile, 1° turno: Diego Lombardi-Arsenie Bala 6-2, 6-0, Lapo Ricciardelli-Nicola Fabbri 6-2, 5-7, 10-6, Michele Cortesi-Emanuele Timpano 6-4, 2-6, 10-4.

Nell’Under 12 femminile (20 iscritte), la numero uno è Ioana Bala, la seconda Virginia Arduini e la terza è Petra Salvi (le prime due del seeding sono del Tennis Club Riccione).

Nell’Under 12 maschile invece si parte con il tabellone Nc, a seguire quello finale con numero uno, il beniamino di casa, Alessandro Bacchini. I numeri due e tre sono rispettivamente Leonardo Satta e Ludovico Zammarchi. 1° turno: Edoardo Tonti-Marco Mandelli 6-3, 6-2.

Nell’Under 14 femminile (22 iscritte) n.1 Gioia Angeli, n.2 Serena Pellandra, n.3 Angie Bentini. 1° turno: Giulia Farina-Isabella Maria Guglielmi Baccilieri 6-1, 6-4.

Nell’Under 14 maschile (39 al via) si parte con il tabellone intermedio che vede queste teste di serie, nell’ordine Federico Bacchini, Nicolò Della Chiara e Gabriele Quaresima. 1° turno: Riccardo Montanari-Gian Maria Della Betta 7-5, 7-6. 2° turno: Edoardo Maria Ciuffoli-Eugenio Altomeni 6-3, 6-4, Matteo Marabini-Mattia Ballabene 4-6, 7-5, 10-4. Nel tabellone finale n.1 Pietro Tombari, n.2 Mattia Pettenati.

Nell’Under 16 maschile si parte con il tabellone di 4° nel quale i favoriti sono nell’ordine Leonardo Capogrossi, Paolo Duranti e Federico Guerra, nel tabellone finale n.1 Luca Butti, n.2 Christian Ottaviani. 1° turno: Massimo Amadori-Gianmaria Morri 6-4, 6-1, Alessandro Prioli-Davide Rocchetta 6-2, 6-2.