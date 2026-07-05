Tennis, Emanuele Di Nicola vince il trofeo “Climatek” alla Buscherini

FORLI’. Emanuele Di Nicola ha vinto il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì, il trofeo “Climatek” (limitato ai 3.4). Il portacolori del Ct Bologna ha battuto in finale 6-0, 6-0 Renzo Faedi (Ct Cesena).
Quarti: Daniel Pellegrini (3.5)-Simone Di Cino (3.5) 6-2, 6-1, Renzo Faedi (3.4, n.4)-Marco Montaguti (3.5) 6-3, 6-3, Matteo Casadei (3.4, n.3)-Davide Ceccarelli (4.1) 6-1, 6-4, Emanuele Di Nicola (4.1)-Andrea Pacchioni (3.4, n.2) 6-1, 6-0. In semifinale anche Daniel Pellegrini (3.5) per il forfait del suo avversario. Semifinali: Di Nicola-Casadei 6-1, 6-0, Faedi-Pellegrini 6-2, 6-2. Il giudice di gara è stato Nicola Nanni.