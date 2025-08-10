Tennis, Emanuele Battistini vince il Quarta del River 22

Tennis
Tennis, Emanuele Battistini vince il Quarta del River 22

BAGNO DI ROMAGNA. Finale tra Pietro Giorgi (Us Campaldino) ed Emanuele Battistini (Polisportiva Tennis Vallesavio), sui campi del Circolo River 22 di Bagno di Romagna, nel torneo nazionale di 4° categoria maschile. Completa la sua grande settimana sui campi del Club valligiano Emanuele Battistini che conquista il titolo imponendosi nel match-clou per 7-6 (4), 7-6 (0). Si conclude così, con un bel successo tecnico e di partecipazione, la doppia settimana con il Circuito federale al River 22 di Bagno di Romagna.

Ottavi: Cristian Barasa (4.1, n.5)-Filippo Zadra (4.4) 6-1, 6-0, Matteo Sirca (4.2, n.6)-Francesco Peruzzi (4.3) 6-3, 6-4, Federico Ricci (4.1, n.1)-Fabrizio Montaguti (Nc) 6-0, 4-6, 10-8, Marco Magrini (4.4)-Flavio Guerrini (4.2, n.8) 6-4, 6-1, Pietro Giorgi (4.1, n.4)-Giacomo Costanzo (4.2) 6-4, 2-6, 14-12, Paolo Cenciarelli (4.1, n.3)-Marco Portolani (4.3) 7-6, 6-4, Emanuele Battistini (4.2, n.7)-Lorenzo Monti (4.5) 7-5, 6-1, Andrea Bardi (4.4)-Ciro Donnarumma (4.1, n.2) 6-3, 2-6, 10-7. Quarti: Ricci-Magrini 6-1, 6-3, Giorgi-Barasa 6-2, 6-1, Sirca-Cenciarelli 6-4, 1-6, 10-8, Battistini-Bardi 7-5, 6-1. Semifinali: Giorgi-Ricci 6-3, 6-3, Battistini-Sirca 6-0, 6-3.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui