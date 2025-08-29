Tennis: Elisabetta Pastore vince l’Under 12 dell’Up Torre Pedrera, alle battute finali il Veterani del Cacciari

TORRE PEDRERA. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis. Sono 58 i giocatori in campo nei quattro tabelloni in programma fino a domenica.Under 10 femminile, tabellone finale, quarti: Lavinia Torresi-Lina Mazzarini 6-3, 7-5, Alice Fabbri-Sofia Bindella 6-4, 7-5.Under 10 maschile, quarti: Edoardo Garoia-Giosuè Gasparelli 6-1, 7-6, Riccardo Monti-Jacopo Tazzari 6-2, 6-3, Marco Boschetti-Fabio Medri 6-1, 3-0 e ritiro, Manuel Vacca-Tommaso Petrini 4-6, 6-0, 11-9. Nell’Under 12 femminile successo di Elisabetta Pastore (n.1): la portacolori del Tc Riccione ha battuto in semifinale 7-6, 6-1 Rachele Calò ed in finale Giulia Natali (Ct Rimini), n.2 del seeding, per 6-3, 6-1. Quest’ultima nell’altra semifinale aveva sconfitto 6-4, 6-1 Sol Francini.Nel torneo Under 12 maschile ottavi: Rodrigo Coppa-Tommaso Semprini 6-1, 6-4, Tommaso Cenci-Gianmaria Chietera 6-2, 6-2, Riccardo Cricca (n.3)-Diego Barchi 3-6, 6-2, 10-6, Alessandro Venturini-Pietro Rovinelli 0-6, 6-3, 10-7. Quarti: Riccardo Degli Angeli (n.4)-Andrea Magnoni 6-2, 6-4. Il giudice di gara è Massimo Carli, direttrice di gara Isabella Telesca.IMOLA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola per il torneo nazionale Veterani. Si tratta di una tappa del circuito regionale Over 45-55-65 e Lady 40 (limitato alla 3° categoria) che terrà banco fino al 2 settembre. Nel complesso sono 66 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Nell’Over 45 quarti per Marco Morandi e Stefano Monti. 3° turno: Andrea Cucchi (3.5)-Daniele Tassi (4.1) 6-1, 6-3, Andrea Caniato (3.5)-Enrico Romagnoli (4.1) 6-1, 7-5. Ottavi: Marco Morandi (Nc)-Fabio Bernagozzi (3.4, n.4) 6-2, 6-0. Quarti anche per Stefano Monti (3.5). Nell’Over 55 quarti per Carlo Alberto Gualandri e Massimo Romagnoli, semifinale per Francesco Piovani.Tabellone finale, 1° turno: Massimiliano Marzagalli (4.1)-Gilberto Govi (3.5) 6-1, 6-2. Ottavi: Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Alessandro Claysset (3.5) 6-4, 6-1, Massimo Romagnoli (3.4, n.4)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-0, 6-0, Quarti anche per Federico Lenzi (3.4, n.5). Quarti: Francesco Piovani (3.3, n.2)-Mauro Bigiani (3.5) 6-3, 6-1.Nell’Over 65 in finale Alessandro Beccari (n.3), portacolori della Polisportiva Il Quadrifoglio, e Stefano Montagna (Libertas). Successo nel match-clou per Stefano Montagna per 6-4, 3-6, 10-6. Semifinali: Alessandro Beccari (4.1)-Franco Ghedini (3.5, n.2) 6-3, 6-3, Stefano Montagna (3.5, n.1)-Franco Torreggiani (4.1, n.4) 3-6, 6-3, 10-8. Tra le Ladies 40 finale tra due giocatrici del Ct Cacciari, Francesca Rubinato (n.1) ed Arianna Maltese (n.2). Semifinali: Rubinato (3.5)-Federica Corbino (4.5) 6-4, 6-1, Maltese (4.1)-Annalisa Ferraccioli (4.6) 6-0, 6-0. Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.