Tennis, Elena Cerisola vince a Riccione

Ultime battute sui campi del Tc Riccione per il torneo di pre-qualificazione Ibi di 4° categoria femminile. Conquistano la finale Beatrice Sanna (Valmarecchia Sporting Club) ed Elena Cerisola (Ct Casalboni) che si impone 6-4, 6-2. Quarti: Beatrice Sanna (4.3)-Valentina Baldinini (4.1, n.1) 6-4, 6-2, Mirella Mancini (4.3)-Aurora De Vincenzo (4.2) 6-4, 7-5, Elena Cerisola (4.3)-Claudia Crescentini (4.1, n.3) 6-0, 6-1, Alessia Tacconi (4.1, n.2)-Sara Viviani (4.3) 6-0, 6-0. Semifinali: Sanna-Mancini 3-6, 6-1, 10-8, Cerisola-Tacconi 6-1, 6-0.