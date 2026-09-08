Tennis, Elena Albertazzi e Lembo vincono al Cacciari

Il Circolo Tennis Cacciari di Imola ha organizzato il torneo nazionale Under 16 con la formula Rodeo. Si trattava della prima edizione del trofeo “Dulcis Caffè”. Nel maschile successo di Diego Lembo. Il portacolori dell’Asbi Imola, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Lorenzo Nannoni 5-3, 4-2 e in finale Francesco Seghedoni del Circolo Muratori di Vignola 5-3, 4-2.

Nel femminile vittoria della n.1 del seeding, Elena Albertazzi (Ct Cacciari), in finale su Asia Caputo (Country Club Castelmaggiore) per 4-2, 4-0.