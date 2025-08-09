Tennis, ecco il quadro dei semifinalisti al Parckin di Cesenatico

Andrea Monti (n.1)-Morris Sciolti e Giovanni Pambianco-Enea Castelvetro (n.2). Sono le semifinali del singolare maschile, in programma oggi dalle 19, nel torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Circolo Tennis Parckin di Cesenatico, il “Circolino”. In bella evidenza nei quarti le prime due teste di serie, nell’ordine Andrea Monti ed Enea Castelvetro.Ottavi: Marco Cola (3.3)-Michele Tonti (3.3) 2-6, 6-3, 10-3, Morris Sciolti (3.5)-Tommaso Mengoli (3.1, n.4) 7-6 (2), 6-2, Giovanni Pambianco (3.3)-Lorenzo Marchioni (3.2) 6-1, 7-6 (6), Gabriele Badaloni (3.2)-Francesco Mazzotti (3.4) 6-4, 6-4. Quarti anche per Iangabriel Ferrara (3.2). Quarti: Andrea Monti (3.1)-Cola 4-6, 6-3, 10-6, Sciolti-Ferrara 6-3, 6-7 (5), 10-6, Pambianco-Giacomo Coppini (3.1, n.3) 6-1, 6-4, Castelvetro (3.1)-Badaloni 6-3, 6-1. Nel femminile semifinali (anche qui dalle 19) per Nicole Di Marco, Giulia D’Altri e Vittoria Del Mugnaio. Quarti: Giulia D’Altri (3.3, n.3)-Camilla Speranza (3.5) 2-6, 6-4, 10-7, Vittoria Del Mugnaio (Nc)-Valentina Giulianini (3.3, n.2) 2-6, 7-5, 11-9, Nicole Di Marco (3.4)-Samantha Casadei (3.5) 1-0 e ritiro.Il giudice di gara è Alessandro Terranova, la direttrice di gara Rossella Mercadini.