Tennis, ecco i semifinalisti a San Marino

Si è allineato alle semifinali il torneo Open maschile organizzato dal San Marino Tennis Club, il 4° Memorial “Simone De Luigi”. Ottavi: Carlo Paci (2.6, n.8)-Luca Butti (2.8) 6-4, 6-3, Frederick Cortesi (2.7)-Alessio Balestrieri (2.6, n.5) 6-3, 6-1, Mattia Muraccini (2.7)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.6, n.6) 6-1, 6-2. Quarti anche per Matteo Magnaterra (2.6, n.7). Quarti: Alberto Bronzetti (2.1, n.1)-Carlo Paci (2.6, n.8) 6-4, 6-2, Federico Baldinini (2.5, n.4)-Frederick Cortesi (2.7) 6-3, 6-1, Luca Bartoli (2.5, n.3)-Mattia Muraccini (2.7) 4-6, 7-6, 10-5, Cristian Carli (2.5, n.2)-Matteo Magnaterra (2.6, n.7) 6-2, 6-0.