Tennis, ecco i quattro semifinalisti a San Marino

Nicolas Mateo Martinez (n.1), Manuel Mariotti (n.5), Jacopo Emanuele Riccardi (n.6) e Cristian Carli sono i semifinalisti del torneo Open organizzato dal San Marino Tennis Club. Quarti: Mariotti (2.5)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.7) 6-3, 6-2, Martinez (2.3)-Marco Chiarello (2.7) 7-5, 6-7 (5), 10-7.
Nel tabellone a chiusura di 4° finale tra Michele Simoni (Tc Coriano) e Gianmarco Palumbo (Gt Rivazzurra). Semifinali: Simoni (4.5)-Davide Pierini (4.1, n.1) 6-1, 6-3, Palumbo (4.1, n.2)-Lorenzo Moretti (4.3) 6-2, 6-0. Nel tabellone a chiusura di 3° semifinali per Frederick Cortesi e Iangabriel Ferrara. Quarti: Cortesi (3.2)-Leonardo Bartoletti (3.1) 6-4, 7-6 (4), Ferrara (3.1)-Edoardo Pozzi (3.1) 6-4, 4-6, 10-6.