Tennis, è scattato il “Mauro Ricci” al Cacciari

Primi match per una classica del tennis romagnolo, il “Mauro Ricci”, giunto quest’anno alla 50esima edizione al Ct Cacciari di Imola. I giocatori con miglior classifica sono il 2.3 Nicola Filippi, i 2.4 Samuel Zannoni e Sevan Bottari, il 2.5 Andrea Pavia, ed i 2.6 Christian Capacci e Tommaso Filippi. C’è attesa per il beniamino di casa, il 2.7 Filippo Di Perna, al rientro per una breve pausa negli studi che sta ultimando all’Università di Hilo nelle Hawaii. Tabellone di 4°, primo turno: Enrico Maria Tozzoli (4.3)-Stefano Senin (4.3) 7-5, 6-0, Alberto Fazziani (4.3)-Jim Joseph Vargas Luyo (4.3) 6-2, 6-1, Alberto Minichiello (4.3)-Mario Passini (4.3) 6-1, 6-0, Andrea Puccetti (4.2)-Roberto Vlahov (4.2) 6-2, 4-6, 12-10, Andrea Gollini (4.1)-Giacomo Pirazzoli (4.1, n.9) 6-2, 3-6, 10-4, Francesco Maria Ricci (4.1)-Giovanni Fini (4.1) 6-3, 6-1. Turno di qualificazione: Francesco Balboni (4.1)-Fabio Nildi (4.1, n.6) 6-3, 6-2,