Tennis, è scattato il campionato italiano Under 16

E’ scattato il campionato italiano Under 16 maschile a squadre. Nel 10° girone Ct Cesenatico-Ct Cesena B 0-3: Francesco Moretti-Giacomo Bussolotto 7-5, 7-5, Tommaso Patrignani-Elia Venturi 6-4, 6-4, Biasini-Patrignani b. Bussolotto-Venturi 6-2, 6-2. Il Forum B ha vinto 3-0 sui campi del Tc Castelbolognese A: Giorgio Feruzzi-Giacomo Covezzi 7-6, 6-0, Filippo Monteneri-Alessandro Della Godenza 6-3, 6-0, Pompignoli-Coromano b. Covezzi-Lupone 6-4, 5-7, 10-4.
Nell’11° girone Ct Gambettola-Ct Casalboni 0-3: Leo Mazzarini-Filippo Pracucci 6-1, 6-1, Carlos Bevilacqua-Lorenzo Tramonti 6-0, 6-0, Mazzarini-Bevilacqua b. Pracucci-Dall’Acqua 6-2, 6-1. Ct Venustas-Ct Coriano A 1-2: Michelangelo Mami-Nicolò Piepoli 6-1, 6-4, Lorenzo Praconi-Pietro Fabbri 6-1, 5-7, 7-5, Mami-Giuliani b. Timpanaro-Piepoli 6-4, 6-3.
Nel 12° girone Villa Carpena B-Tc Castelbolognese B 3-0: Francesco Fiumana-Leonardo Sisti 6-1, 6-2, Edoardo Rosetti-Enea Mingozzi 6-1, 6-2, Rosetti-Fiumana b. Camurani-Mingozzi 6-1, 6-0. Tre Colli Brisighella-Suzanne Lenglen 2 C 1-2: Filippo Barisani-Tommaso Spoglianti 6-4, 6-3, Giulio Casamento-Carlo Alberto Visani 2-6, 6-3, 6-3, Visani-Spoglianti b. Ferrini-Randi 6-1, 6-0.
Nel 16° girone successo dell’Asbi Imola B sul Campo di Marte per 3-0, posticipata Ct Cacciari-Casale Tc.
Nel 17° girone Forum A-Circolo Suzanne Lenglen 2 B 2-1: Giulio Zama-Andrea Samorì 6-4, 6-2, Leone Bertaccini-Lorenzo Cavessi 7-5, 6-3, Caspoli-Cedioli b. Lasconi-Zama 6-3, 6-3, Cral Mattei Ravenna-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli 1-2: Lorenzo Franchetti-Nicolò Saragoni 6-1, 6-4, Francesco De Lorenzi-Giovanni Corelli 6-1, 7-6 (5), Brighi-Marvataj b. Piani-Calzo 7-5, 6-4.
Nel 18° girone Ct Cerri-Tc Coriano B 1-2, Misano Sporting Club Polisportiva Soglianese 0-3.