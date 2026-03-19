Tennis, è scattato il campionato italiano Under 16

Tennis
  • 19 marzo 2026
Gli Under 16 del Ct Casalboni con il maestro Leo Ghelfi
Gli Under 16 del Ct Casalboni con il maestro Leo Ghelfi

E’ scattato il campionato italiano Under 16 maschile a squadre. Nel 10° girone Ct Cesenatico-Ct Cesena B 0-3: Francesco Moretti-Giacomo Bussolotto 7-5, 7-5, Tommaso Patrignani-Elia Venturi 6-4, 6-4, Biasini-Patrignani b. Bussolotto-Venturi 6-2, 6-2. Il Forum B ha vinto 3-0 sui campi del Tc Castelbolognese A: Giorgio Feruzzi-Giacomo Covezzi 7-6, 6-0, Filippo Monteneri-Alessandro Della Godenza 6-3, 6-0, Pompignoli-Coromano b. Covezzi-Lupone 6-4, 5-7, 10-4.

Nell’11° girone Ct Gambettola-Ct Casalboni 0-3: Leo Mazzarini-Filippo Pracucci 6-1, 6-1, Carlos Bevilacqua-Lorenzo Tramonti 6-0, 6-0, Mazzarini-Bevilacqua b. Pracucci-Dall’Acqua 6-2, 6-1. Ct Venustas-Ct Coriano A 1-2: Michelangelo Mami-Nicolò Piepoli 6-1, 6-4, Lorenzo Praconi-Pietro Fabbri 6-1, 5-7, 7-5, Mami-Giuliani b. Timpanaro-Piepoli 6-4, 6-3.

Nel 12° girone Villa Carpena B-Tc Castelbolognese B 3-0: Francesco Fiumana-Leonardo Sisti 6-1, 6-2, Edoardo Rosetti-Enea Mingozzi 6-1, 6-2, Rosetti-Fiumana b. Camurani-Mingozzi 6-1, 6-0. Tre Colli Brisighella-Suzanne Lenglen 2 C 1-2: Filippo Barisani-Tommaso Spoglianti 6-4, 6-3, Giulio Casamento-Carlo Alberto Visani 2-6, 6-3, 6-3, Visani-Spoglianti b. Ferrini-Randi 6-1, 6-0.

Nel 16° girone successo dell’Asbi Imola B sul Campo di Marte per 3-0, posticipata Ct Cacciari-Casale Tc.

Nel 17° girone Forum A-Circolo Suzanne Lenglen 2 B 2-1: Giulio Zama-Andrea Samorì 6-4, 6-2, Leone Bertaccini-Lorenzo Cavessi 7-5, 6-3, Caspoli-Cedioli b. Lasconi-Zama 6-3, 6-3, Cral Mattei Ravenna-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli 1-2: Lorenzo Franchetti-Nicolò Saragoni 6-1, 6-4, Francesco De Lorenzi-Giovanni Corelli 6-1, 7-6 (5), Brighi-Marvataj b. Piani-Calzo 7-5, 6-4.

Nel 18° girone Ct Cerri-Tc Coriano B 1-2, Misano Sporting Club Polisportiva Soglianese 0-3.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui