Tennis, è partito un super torneo al Paradiso

Parte un’edizione record del torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico con 134 giocatori al via. Nel maschile (101 al via) si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Paolo Briolini, Davide Faoro, Nicola Tassinari, Davide Ceccarelli, Giuseppe Leoncini, Luca Continelli, Giulio Casadei, Filippo Pracucci, Alessandro Gostoli, Nicolò Brugioni, Riccardo Vecchi e Simone Balzani. Nel tabellone finale teste di serie assegnate ai 3.1 Luca Lorenzi, Felix Legnani, Leonardo Bartoletti, Francesco Muratori, Iangabriel Ferrara, Alessandro Naso, Enea Carlotti, Tommaso Servadei, Riccardo Briganti, Alessandro Capodimonte e Andrea Monti.

Anche nel femminile (33 al via) si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate alle 4.1 Melania Vancini e Karina Mirella Moran Correa. Nel secondo tabellone teste di serie a Lucrezia Vanni (3.2) e Giulia D’Altri (3.2), nel tabellone finale alle 3.1 Diletta Sabbioni, Sofia Baldani, Angelica Bonetti e Patricia Brezoi Moldovan.