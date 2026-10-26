Tennis, è partito il trofeo “Micheli”

Partito il trofeo regionale giovanile a squadre “Leonardo Micheli” riservato al settore maschile. Nel 1° girone Ct Zavaglia-Asd Doro Zeta Club B 0-3, Tc Faenza B-Ct Argenta 0-3.
Nel 2° girone vincono Tc Faenza A e Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli. Ct Casalboni-Tc Faenza A 0-3: Liam Lanzoni-Davide Pagliarani 6-1, 6-2, Tommaso Drei-Enea Amir Donini 7-5, 7-6, Mazzolini-Tura b. Genghini-Donini 6-2, 6-2. Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli-Ct Cerri 3-0: Giulio Ricci-Federico Cecchi 3-6, 6-2, 12-10, Davide Pinto-Roberto Battarra 6-0, 6-4, Pinto-Ricci b. Fabbri-Silvagni 6-3, 6-1.
Nel 5° girone vittorie in trasferta per Villa Carpena e Ct Cesena. Ct Reggio Emilia-Carpena 1-2: Lorenzo Loprete-Alessandro Frezza 6-1, 6-1, Jacopo Mengozzi-Mattia Lorenzano 4-6, 7-5, 12-10, Garoia-Frezza b. Loprete-Lorenzano 6-1, 6-4. Asd Doro Zeta Club A-Ct Cesena 1-2: Pietro Allegra-Carlo La Malfa 6-2, 7-5, Michele Catalano-Matteo Silvani 6-3, 6-3, Allegra-Camagni b. Catalano-La Malfa 6-4, 6-3.