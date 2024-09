Tennis, è partito il torneo di Borello

E’ partito con 34 giocatori al via il torneo allestito dal Borello Tennis Academy. Si tratta del tradizione torneo del Club cesenate, aderente alla Uisp che vede al via giocatori Nc e con classifica federale. Le otto teste di serie sono andate nell’ordine a Maurizio Foschi, Fabian Fabbri, Enrico Rossi, Daniele Lusini, Vincenzo Marino, Flavio Caporali, Gianni Mengozzi e Francesco Vicini. I criteri per l’assegnazione delle teste di serie sono stati l’albo d’oro passato ed i trascorsi nei tornei locali.

Il torneo terrà banco al Borello Tennis Academy fino ai primi di ottobre, si svolge ormai da otto anni e vede al via diversi giocatori del comprensorio. Come sempre il coordinamento spetta al presidente del Circolo, Enrico Rossi.