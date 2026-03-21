Tennis, è partito il campionato Under 12

Tennis
  • 21 marzo 2026
Gli Under 12 del Tc Viserba con il maestro Luca Gasparini
Gli Under 12 del Tc Viserba con il maestro Luca Gasparini

Giocata la prima giornata della prima fase regionale a gironi nel campionato Italiano Under 12 maschile. Nel 10° girone Tc Viserba-Ct Cervia 2-1: Lorenzo Verdolin-Alessandro Venturi 6-1, 6-2, Tommaso Pambianco-Antonio Balducci 6-0, 6-0, Balducci-Verdolin b. Mosconi-Lunardini 6-1, 6-4. Ct Casalboni B-Tc Riccione C 1-2: Nicola Fabbri-Amir Enea Donini 6-0, 6-3, Giovanni Genghini-Arsenie Bala 6-0, 6-2, Bala-Fabbri b. Donini-Carlini 6-0, 6-2.

Nell’11° girone Polisportiva 2000 Cervia A. Ct Cerri-San Marino Tennis Club 0-3: Matteo Ghigi-Gianmarco Silvagni 6-3, 6-0, Ettore Guidi-Francesco Verni 6-3, 6-4, Ghigi-Puerini b. Silvagni-Battarra 6-1, 6-2. Polisportiva 2000 Cervia A-Ct Venustas 3-0: Riccardo Monti-Liam Fabbri 6-0, 6-0, Fabio Medri-Antonio Alessandrini 6-0, 6-0, Monti-Carauddo b. Moretti-Lancieri 6-1, 6-2.

Nel 12° girone Ct Zavaglia-Tennix 1-2: Leonardo Castori-Matteo Dal Fiume 6-0, 6-1, Tommaso Trioschi-Jacopo Tazzari 4-6, 7-5, 7-5, Ajello-Castori b. Savioli-Chihai 6-1, 6-1. Nell’altro incontro successo per 3-0 del Tennis Crevalcore sui campi del Ct Conselice.

Nel 13° girone Villa Carpena B-Polisportiva 2000 Cervia B 2-1: Manuel Vacca-Edoardo Suprani 6-0, 6-1, Yahia Mahmoudi-Alessandro Frezza 2-6, 6-3, 6-4, Mengozzi-Vacca b. Manuzzi-Martini 6-0, 6-3. Ct Meldola B-Tc Ippodromo Cesena 3-0: Enrico Cavaliere-Alessandro Rossi 6-3, 6-3, Nicolò Consoli-Tommaso Calisesi 6-2, 6-2, Cavaliere-Guerrini b. Rossi-Valdinoci 6-3, 7-6 (1).

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