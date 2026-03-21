Tennis, è partito il campionato Under 12

Giocata la prima giornata della prima fase regionale a gironi nel campionato Italiano Under 12 maschile. Nel 10° girone Tc Viserba-Ct Cervia 2-1: Lorenzo Verdolin-Alessandro Venturi 6-1, 6-2, Tommaso Pambianco-Antonio Balducci 6-0, 6-0, Balducci-Verdolin b. Mosconi-Lunardini 6-1, 6-4. Ct Casalboni B-Tc Riccione C 1-2: Nicola Fabbri-Amir Enea Donini 6-0, 6-3, Giovanni Genghini-Arsenie Bala 6-0, 6-2, Bala-Fabbri b. Donini-Carlini 6-0, 6-2.
Nell’11° girone Polisportiva 2000 Cervia A. Ct Cerri-San Marino Tennis Club 0-3: Matteo Ghigi-Gianmarco Silvagni 6-3, 6-0, Ettore Guidi-Francesco Verni 6-3, 6-4, Ghigi-Puerini b. Silvagni-Battarra 6-1, 6-2. Polisportiva 2000 Cervia A-Ct Venustas 3-0: Riccardo Monti-Liam Fabbri 6-0, 6-0, Fabio Medri-Antonio Alessandrini 6-0, 6-0, Monti-Carauddo b. Moretti-Lancieri 6-1, 6-2.
Nel 12° girone Ct Zavaglia-Tennix 1-2: Leonardo Castori-Matteo Dal Fiume 6-0, 6-1, Tommaso Trioschi-Jacopo Tazzari 4-6, 7-5, 7-5, Ajello-Castori b. Savioli-Chihai 6-1, 6-1. Nell’altro incontro successo per 3-0 del Tennis Crevalcore sui campi del Ct Conselice.
Nel 13° girone Villa Carpena B-Polisportiva 2000 Cervia B 2-1: Manuel Vacca-Edoardo Suprani 6-0, 6-1, Yahia Mahmoudi-Alessandro Frezza 2-6, 6-3, 6-4, Mengozzi-Vacca b. Manuzzi-Martini 6-0, 6-3. Ct Meldola B-Tc Ippodromo Cesena 3-0: Enrico Cavaliere-Alessandro Rossi 6-3, 6-3, Nicolò Consoli-Tommaso Calisesi 6-2, 6-2, Cavaliere-Guerrini b. Rossi-Valdinoci 6-3, 7-6 (1).