Tennis e padel, il Misano Sporting Club all’avanguardia

Il Misano Sporting Club è nato 13 anni fa con una solida impostazione tennistica, poi questo circolo che riveste un ruolo molto importante nel movimento romagnolo è diventato leader in Italia nel padel, un sodalizio di pionieri in quella che poi è diventata una disciplina super popolare. Ora la situazione è ottimale per il cub di Misano che ha un fiorente settore tennis e giocatori di padel di grandi qualità. Il maestro nazionale Massimo Tonti è il direttore tecnico della scuola tennis e racconta: «Proprio di recente abbiamo fatto un altro salto di qualità con l’inaugurazione della nuova Club House con il Bar Bistrot il 20 aprile, era quello che ci mancava in un circolo cresciuto molto nei numeri, tra padel e tennis. La nuova struttura ci dà ora la possibilità di vivere il circolo, è un punto di ritrovo per vedere una partita insieme, organizzare una cena. Il nostro circolo ora è decisamente completo, offre una serie di servizi come la palestra, il tennis, il padel. Ora abbiamo un punto di aggregazione per fare quelle attività che prima era impossibile fare».

Nuove strutture arrivate sull’onda dell’effetto Sinner: «Proprio così, si sta facendo sentire, penso che lo vedremo ancora di più nelle prossime iscrizioni ai corsi estivi. Già ora si vede ma il grosso è atteso nei prossimi mesi».

Il Misano Sporting Club può contare su una scuola frequentata da 70 ragazzi per il tennis e 20 per il padel, e così il team misanese esprime squadre per i campionati italiani nelle categorie strategiche Under 12 e 14. A seguire gli allievi, oltre allo stesso Massimo Tonti, anche il maestro nazionale Alessandro Opipari, la preparatrice atletica Asia Foli, mentre la scuola di padel è seguita dai tecnici Federico Galli e Fabio Ferrari. Notevole anche il settore organizzativo del club misanese che comprende cinque tornei federali, due di 3a, maschile e femminile, il 4a categoria maschile, l’Under e a fine stagione il 4a limitato al 3° gruppo. Sul fronte delle squadre, in campo la D1 maschile con Andrea Grossi, Alessandro Opipari, Tommaso Morotti, Michele Pentucci e Jeremiah Pfister, e due squadre per la D4. Massimo Tonti è anche il presidente del club, il vicepresidente è Michele Cotelli, un personaggio di peso, perché consigliere regionale della Fitp con delega al padel, nello staff dirigenziale ci sono anche Alessandra Manghisi (responsabile della segreteria) e Michele Pentucci, istruttore federale di 1° livello. Curiosa la storia, piuttosto recente, del Misano Sporting Club nato nel 2011 che ha rilevato due campi in terra rossa e una piastra di pattinaggio, trasformando l’impianto in tre campi da tennis e quattro da beach tennis. Nel 2015 è iniziata l’epopea del padel, e proprio a Misano sono nati i primi due campi, al posto dei campi da beach tennis. Ora i campi da padel sono quattro, tre i campi da tennis in terra rossa ed uno in cemento.

Misano è stato talmente leader nel padel da giocare 10 anni nella massima serie con due terzi posti e da organizzare tre edizione del Circuito Slam. Qui sono passati tutti, ma proprio tutti, i grandi campioni di questa disciplina, Juan Lebron, Martin Di Nenno, Jessica Castello Lopez e Lucia Sainz.

Una situazione molto positiva che si riflette anche sul dato delle tessere, ben 780 quelle sottoscritte, comprese quelle dell’iniziativa federale Racchette di Classe.