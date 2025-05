Tennis e padel a Riccione: il Circolo Alleanza sportiva è un punto di riferimento

Il Circolo Tennis Alleanza Sportiva a Riccione è un vero e proprio punto di riferimento per i giocatori di tennis e un punto di eccellenza a livello nazionale per il padel. Due discipline che nel club chiamato anche Villa Mussolini vivono in perfetta simbiosi, in una location straordinaria praticamente in riva al mare. Il tutto in un complesso dove insiste anche un ristorante, con nuova gestione in arrivo e diverse novità e dove si può fare sport e vacanza, agonismo e relax.

Della stagione che sta per entrare nel vivo, ne parliamo con il presidente Antonia Barnabè. «Siamo partiti e in questa fase di bassa stagione per il turismo cerchiamo di privilegiare i tornei di tennis perché aiutano a incrementare le ore giocate, anche se in realtà abbiamo una grande richiesta. Sono tornei di successo e molto partecipati. Purtroppo fare tornei ad aprile o maggio ci costringe a fare i conti con il meteo, a volte succede che per terminarli ci voglia più tempo del previsto».

La stagione del Circolo riccionese è partita con il torneo giovanile, ora in corso il torneo di 4a categoria. «Vengono in tanti a giocare i nostri tornei - sottolinea il presidente - anche dall’Emilia o dalle Marche, stiamo andando bene, abbiamo molto appeal. Finiti questi tornei riprenderemo a fine stagione con gli appuntamenti di fine estate. Poi, appena finiscono le scuole, partiremo forte con i week-end sia con il tennis che con il padel. E durante la stagione estiva sono in programma corsi individuali e collettivi, sia di tennis che di padel per bambini e adulti, con maestri certificati. Riusciamo a fare diversi gruppi omogenei per età e livelli».

Il club può contare su due campi da tennis e tre di padel, la società di gestione è la stessa del Sun Padel Rimini sul lungomare di Rimini. L’Alleanza Sportiva, con il suo Sun Padel Riccione, è tra le realtà leader in Italia per questa disciplina.

«Dopo aver organizzato per cinque anni consecutivi i campionati italiani la federazione ha deciso di eliminare i tricolori outdoor. Abbiamo quindi deciso di organizzare una tappa del circuito Slam, ma a Rimini. Per il fatto di avere organizzato tante manifestazioni di notevole interesse nazionale siamo molto conosciuti e apprezzati in tutta la penisola. Anche quest’anno – prosegue il presidente - avremo uno o due tornei molto partecipati, poi organizzeremo eventi, anche privati, per grossi gruppi e tornei che organizziamo in sinergia con sponsor locali. Una manifestazione a cui teniamo molto è la 24 Ore di padel che si svolge dalle 18 alla stessa ora del giorno dopo, mettendo a disposizione il pacco gara e poi la festa sulla terrazza che diventa la festa del Circolo. E come negli ultimi tre anni faremo anche il torneo del Movimento Padel femminile attraverso il quale si raccolgono fondi per scopi benefici, penso che si svolgerà in un week-end di luglio».

