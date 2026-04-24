Tennis, è il momento del memorial “Boschetti”

Scatta domani quella che si può definire una classica del tennis romagnolo, il torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti” che terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio. Notevole il numero degli iscritti, ben 104, anche se poi saranno solo 80 i giocatori ammessi da regolamento, ma è interessante anche la qualità, visto che ci sono ben otto 3.1 che si dividono i favori del pronostico in cima al seeding. Si tratta dei padroni di casa, William Di Marco e Jacopo Montoneri, poi Andrea Monti, Pietro Rinaldini, Luca Amati, Enea Carlotti, Lorenzo Marchioni e Vincenzo Coppi. A seguire i 3.2 Francesco Pazzaglini, Alessandro Manduchi, Pietro Matteini, Emanuele Ascani, Tommaso Zanzini, Leonardo Capogrossi, Leonardo Carioni e Jacopo Andruccioli.