Tennis, due tornei in partenza a Ravenna

Al via oggi sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile. Nel maschile sono 51 i giocatori al via, si parte con il primo tabellone che vede in campo i giocatori da Nc a 4.5 con queste teste di serie, nell’ordine il 4.5 Andrea Ceroni, il 4.6 Cristian Moni e l’Nc Mario Fabbri. A seguire il secondo tabellone (tutti i 4°) guidato dai 4.1 Matteo Nibbio, Alessandro Casadei, Roberto Nibbio ed Andrea Rinaldi. Tabellone finale con teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.1 Riccardo Muratori e Leonardo Venturi, a seguire i 3.3 Mattia Sartoni, Gianfilippo Falconi, Alessandro Vallicelli, Isaac Casalboni, Fabrizio Foronci e Francesco Cervellera. Nel femminile (15 iscritte) le big sono nell’ordine le 3.2 Valentina Benini, Ilinka Cilibic, Angie Bentini e Sofia Foggia. Il torneo, che terrà banco fino al 5 settembre, è diretto dal giudice di gara Benito Danesi, direttrice di gara Adele Valentini.

Under al Tennix

Sempre tra oggi e domani a Porto Fuori, organizzato da Tennix Training Center, va in scena il Rodeo giovanile Under 10 e 14, maschile e femminile, che vede al via complessivamente 55 giocatori. Nell’Under 14 femminile la n.1 è Ludovica Altini, n.2 Francesca Mora, n.3 Eva Raimondi. Nell’Under 14 maschile si parte con il tabellone Nc, poi il tabellone di 4° con n.1 Samuel Cavallini, n.2 Matteo Rossi, n.3 Francesco Camagni, poi il tabellone finale con n.1 Valerio Piacenti, n.2 Alessandro Berardi, n.3 Riccardo Briganti.

Il giudice di gara è Enrico Fiorini, direttore di gara Lorenzo Baldini.