Tennis, Dragoni parte bene a Senigallia

Tanti i romagnoli presenti nel tabellone finale del torneo di pre-qualificazione Bnl ai prossimi Internazionali d’Italia al Foro Italico a Senigallia. Nel main-draw al via il 2.3 Nicola Ravaioli, il 2.2 imolese Enrico Baldisserri (n.9), il 2.5 Alessandro Dragoni, il 2.1 Daniel Bagnolini (n.5), il 2.7 Frederick Cortesi che si allena alla Galimberti Academy e che si è qualificato dal tabellone 2.6-2.8, il 2.4 Tommaso Filippi, il 2.1 Alberto Bronzetti (n.3), il 2.2 Noah Perfetti (n.10) ed il 2.4 Pietro Ricci. Subito a segno il ravennate Alessandro Dragoni che ha piegato Alessandro Arcangeli (2.6) 7-5, 6-1,

Tabellone di conclusione di 3°, secondo turno: Simone Di Marco (3.1, n.3)-Guido Giugliano (3.3) 6-2, 6-2, Julian Manduchi (3.1, n.8)-Alex Sturani (3.1, n.9) 6-3, 6-4.