Tennis: Dragoni, Beraldo e Ravaioli in evidenza all’Open “Buon Pastore” di Bagnacavallo

BAGNACAVALLO. Entra nella fase clou sui campi del Circolo Tennis Bagnacavallo la 13esima edizione del torneo nazionale Open maschile, il trofeo “Buon Pastore”, Memorial “Francesco Maffi”, dotato di 8.500 euro di montepremi. Protagonisti del 4° turno sono stati certamente Alessandro Dragoni, Lorenzo Beraldo e Nicola Ravaioli. Dragoni si è esaltato su campi che potremmo definire di casa battendo Giulio Casucci con una prestazione, e relativo “positivo”, di assoluto rilievo. Brillante anche l’esordio del faentino che ha sconfitto il cesenate Pietro Augusto Bonivento, mentre il forlivese portacolori del Forum ha regolato Martino Guidotti.

Oggi sono in programma gli ottavi dalle 11 con l’esordio delle teste di serie.

Tabellone principale, 4° turno: Fabio Leonardi (2.4)-Cristian Tiengo (2.6) 6-2, 6-2, Jamal Urgese (2.6)-Luigi Valletta (2.4) 6-4, 7-6 (7), Tommaso Filippi (2.4)-Gabriele Pierro (2.5) 6-2, 6-2, Alessandro Dragoni (2.5)-Giulio Casucci (2.4) 6-3, 0-6, 6-2, Lorenzo Beraldo (2.3, n.8)-Pietro Augusto Bonivento (2.5) 6-1, 6-0, Andrea Gola (2.3, n.9)-Giulio Stella (2.4) 7-6 (3), 6-0, Nicola Ravaioli (2.3, n.11)-Martino Guidotti (2.4) 6-3, 6-1, Edoardo Betti (2.3, n.10)-Massimo Ruspaggiari (2.6) 6-3, 6-2, Jacopo Landini (2.4)-Simone Sgarbi (2.5) 6-3, 6-2.