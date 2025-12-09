Tennis, doppio e staff tecnico: la coppia Errani-Paolini a tutto campo

Dal 2026 Sara Errani entra ufficialmente nel team di Jasmine Paolini. L’ha rivelato la stessa giocatrice di Bagni di Lucca domenica sera in diretta, ospite di Fabio Fazio con la compagna di doppio.

«Siamo ancora qua a giocare, avevo detto che avrei firmato per smettere se avessi vinto una medaglia ma stiamo andando talmente bene che è difficile smettere» ha sottolineato la campionessa massese.

D’altronde non è il momento di smettere definitivamente in questo periodo dell’era d’oro. «Per il tennis italiano è un momento incredibile, sia femminile che maschile - ha sottolineato la romagnola -. Quando sono venuta qui la prima volta 12 o 13 anni fa era diverso, ma adesso anche quello maschile sta andando bene».

Logico che la vittoria più importante delle doppiste azzure resta quella di Parigi e tra l’altro durante la clip la romagnola si è commossa. «Per il mondo del tennis l’Olimpiade è un po’ messa da parte - ha sottolineato Paolini - ma da quando Sara mi ha chiesto di fare il doppio per provare a qualificarci per le Olimpiadi ho detto ‘va bene’. Abbiamo iniziato a giocare e vedevo che lo facevamo bene e poi mi ha regalato dei momenti incredibili. Quando abbiamo vinto la medaglia ho capito in quel momento il valore che ha, totalmente diverso, coinvolge molte più persone, più paesi e me ne sono resa conto dopo».

E’ stata poi la volta del successo colto la scorsa primavera a Roma, torneo a cui erano arrivate da campionesse in carica. «Giocare a Roma dove avevo vinto in passato con Roberta Vinci - ha ripreso Errani - resta qualcosa di speciale».

Come detto Sara Errani entra nello staff della Paolini. «Farà la parte tattica perché è di un altro livello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA