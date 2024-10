Tennis, doppietta di Pompili al Venustas

Il Ct Venustas di Igea Marina ha ospitato i campionati provinciali Over 45 e 55 con la formula Rodeo. Si tratta della fase provinciale di una competizione destinata a concludersi a novembre con i Master bolognesi che incoroneranno i campioni regionali per ogni singola categoria. Nell’Over 45 il giocatore da battere era il riminese Filippo Maestri (Ct Cicconetti), già posizionato in finale, ma il titolo è andato a Ivan Pompili (Ct Venustas) che ha battuto in semifinale Marco Bernardini 4-2, 1-4, 10-7 e in finale ha approfittato del forfait di Filippo Maestri. Nell’Over 55 guidava le fila lo stesso Pompili, anche lui già posizionato in finale. Nel match-clou il portacolori del Ct Venustas ha battuto 2-4, 4-3, 10-2 Adriano Amadio (Ct Rimini) che in semifinale ha battuto Davide Silvagni 4-3, 2-4, 10-3.