Tennis, doppia finale per Tarlazzi in Bosnia

Diego Tarlazzi in finale nel torneo Itf Junior Tour bosniaco di Banja Luka (J30, terra). Il giocatore lughese portacolori del Ct Massa, dopo aver superato il girone, ha travolto nei quarti il bosniaco Mahir Butkovic 6-1, 6-0, poi in semifinale si è imposto 4-6, 6-3, 6-1 sul croato Roko Zahirovic (n.4). Ora finale contro il bulgaro Dobromir Manoloff (n.5). Il romagnolo, in coppia con Giulio Bozzanga, è in finale anche in doppio grazie al forfait dei bosniaci Butkovic-Dusanic.

Intanto a Hillegom, Daniele Longo e Riccardo Pretolani si fermano nei quarti nel torneo Itf Junior Tour olandese. Entrambi si sono qualificati e hanno poi superato la fase a gironi per poi perdere rispettivamente contro l’inglese Samuel Zlotnik 6-2, 6-3 e il giapponese Junya Kawamura 6-3, 6-4.