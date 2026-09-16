Tennis, donne protagoniste al Cacciari e al Paradiso

Al Ct Cacciari di Imola si giocano i match del tabellone di 3° nel torneo Open femminile dedicato a Giampiero De Giovanni. Tabellone di 3°, secondo turno: Alessandra Boccasecca (3.4)-Lucia Tarlazzi (3.5) 6-3, 6-1, Lucrezia Vanni (3.2)-Irene Carpani (3.4) 6-4, 6-1, Miriam Samorì (3.3)-Ilaria Govoni (3.5) 6-2, 6-1, Lucrezia Lazzarini (3.3)-Giorgia Rombi (3.5) 7-6 (6), 6-0, Alessia Gullotti (3.3)-Arianna Maltese (4.1) 6-3, 6-4.
Prosegue anche il torneo Open femminile organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Tabellone di 3°, 1° turno: Elisabetta Pastore (3.3)-Caterina Cova (3.3) 6-3, 6-1, Lucia Barbieri (4.1)-Bernadetta Soriano (3.5) 6-1, 6-2, Emma Molinari (3.5)-Giulia Dell’Aquila (4.3) 7-6 (6), 6-4, Margaret Tonelli (3.5)-Francesca Stefanelli (4.2) 6-1, 6-3, Anastasiya Lopatina (3.4)-Beatrice Ficociello (3.4) 6-2, 6-2.