Tennis, domenica scatta la seconda fase regionale Under 12

Scatta il 28 aprile (dalle 14.30) la seconda fase regionale a gironi del campionato Under 12 maschile. Nel 4° girone in campo Ct Cacciari A (Samuele Poli, Matteo Mosca, Alessandro Bistarelli, Tommaso Giangiordano e Davide Morsiani) e Ten Sport Center (Lorenzo Kapros e Diego Gentile). Nella 1° giornata Ct Bologna-Ten Sport Center e Virtus Bologna-Ct Cacciari A. Tutto romagnolo il 5° girone con Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli (Kevin Marvataj e Riccardo Clarici), Ct Cesena A (Giacomo Balzani e Riccardo Piraccini), Ct Casalboni B (Mattia Scarpellini, Julian Macini ed Edoardo Casadei) e Ct Massa Lombarda (Robert Sebastian Cadar, Elia Naldi, Samuele Chiarini ed Alessandro Teodorani). 1° turno: Ct Cesena A-Ct Massa e Ct Casalboni B-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli. Nel 7° girone in campo Tc Riccione A (Timofey Levchenko e Luca Magnoni), Suzanne Lenglen 2 A (Giulio Zama, Gabriele Foschini, Samuele Orfeo e Francesco Tabanelli), Ct Marino Casalboni A (Francesco Paganelli e Leo Mazzarini) e Ct Cesena B (Andrea Bellavista, Riccardo Degli Angeli e Matteo Campana). Domenica: Tc Riccione A-Ct Casalboni A e Suzanne Lenglen 2 A-Ct Cesena B.