Tennis, domenica scatta al “Palmieri”

RIMINI. Al via domenica (dalle 9) la prima fase del trofeo regionale “Giovannino Palmieri”, il campionato emiliano-romagnolo maschile per giocatori con classifica massima 2.6. Alla chiusura delle iscrizioni risultano partecipanti alla manifestazione 59 squadre suddivise in 14 gironi da 4 squadre ciascuno e 1 girone da 3 squadre rispettando, per quanto possibile, il criterio geografico. La prima fase a gironi, che prevede tre turni, terminerà il 9 febbraio. Questi gli impegni delle formazioni romagnole. Nel 1° girone si parte con Polisportiva 2000 Cervia-Ct Cesena A e Tc Viserba A-Ct Cicconetti. Nel 2° girone: Tc Riccione-Ct Cervia e Ct Massa-Ct Cesena B. Nel 3° girone: Ct Rimini-Tc Viserba B, Tc Valmarecchia-Tc Ippodromo B. Nel 4° girone: Tc Ippodromo A-Tennis Medicina, Tre Colli Brisighella-Ct Castenaso B. Nel 5° girone: Ct Zavaglia-Ct Casatorre A, Tc Faenza-Russi Sporting Club. Nel 6° girone: Ct Casatorre B-Carpi Sport B.