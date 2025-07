Tennis, domani tutte le finali a Riccione

E’ alle battute finali al Tc Riccione la tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Domani (dalle 9) vanno in scena le otto finali in programma. Nell’Under 10 femminile in finale Emma Mattone (Ct Casalboni). Nell’Under 10 maschile semifinali per Leonardo Castori e Gianmarco Diana.

Under 12 femminile, quarti: Viola Rapaccioni-Elisabetta Pastore (n.4) 6-1, 4-6, 10-3, Arianna Storani (n.2)-Waleska Lusini 6-1, 1-6, 10-6. Under 12 maschile, quarti: Davide Bonazza (n.4)-Filippo Giovanelli 6-3, 7-6, Samuel Contardi-Edoardo Catalano (n.2) 6-3, 6-0, Gianmaria Della Rosa (n.3)-Alessandro Marcolini 6-2, 6-4, Alessandro Teodorani (n.1)-Francesco Canestrari 2-6, 7-6, 10-6.

Under 14 maschile, quarti: Alessandro Bacchini (n.1)-Tommaso Mazzanti 6-3, 4-6, 10-4, Mattia Vincenzi (n.5)-Noè Baldini (n.4) 7-6, 6-3, Filippo Terenzi (n.6)-Cesare Biondi (n.3) 7-5, 6-2, Lorenzo Cordella (n.2)-Alessandro Casanova (n.7) 6-2, 6-4. Under 14 femminile, quarti: Amelia Zamboni Campadelli (n.3)-Virginia Arduini 6-7, 6-4, 10-6, Alida Romagnoli-Ioana Bala (n.4) 7-5, 6-2, Marta Bertozzi (n.2)-Ginevra Baldazzi 7-6, 6-4, Eva Raimondi-Agata Bravin (n.1) 7-6, 6-1.

Under 16 femminile, quarti: Amelia Zamboni Campadelli-Tecla Sandrini 6-1, 6-1, Giada Fortini-Anna Parmeggiani 6-2, 6-2. Under 16 maschile, quarti: Pietro Tombari (n.1)-Alessandro Berardi 6-1, 6-1, Leonardo Capogrossi-Frederick Cortesi (n.4) 2-6, 6-4, 10-4, Leonardo Bartoletti (n.6)-Diego Dina 6-4, 6-0.