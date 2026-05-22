Tennis, domani scattano il “Valmarecchia Open” e i Quarta al Casalboni e al Venustas

PIETRACUTA. E’ tutto pronto per l’esordio, previsto domani, di un torneo nuovo di zecca ma che promette già molto bene. Si tratta del torneo nazionale Open maschile organizzato dal Valmarecchia Sporting Club, il “Valmarecchia Open” dotato di un montepremi complessivo di 1500 euro. Sono 68 i giocatori al via in questa rassegna limitata ai 2.3, che terrà banco fino al 7 giugno. I big annunciati del torneo sono il 2.3 forlivese Nicola Ravaioli (Forum), i 2.4 Samuel Zannoni e Tommaso Filippi ed i 2.5 Luca Bartoli, Federico Baldinini, Sevan Bottari, Jacopo Fiorini, Manuel Mariotti e Cristian Carli. Da seguire con molto interesse anche il talento locale Carlo Paci. Si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine al 4.5 Omar Vergari ed ai 4.6 Ivano Bucci e Nicola Brisigotti. Il giudice arbitro è Simone Lusini.

SANTARCANGELO. Scatta domani, per tener banco fino al 7 giugno, il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo, il 21° Memorial “Luciano Piraccini”. Ancora una volta è un clamoroso successo di partecipazione, visto che sono ben 129 gli iscritti a questa classica. I big annunciati sono sicuramente i 4.1 Giovanni Casadei, Leo Mazzarini, Thomas Guidi Zoffoli, Claudio Sanchioni, Luca Mazzarini, Loris Pasini, Samuele Cardinali, Marco Oliva, Marco Gianfrini, Gabriele Angelucci, Claudio Marcantoni, Michele Gamberini, Alessandro Giannini ed Adriano Amadio. Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.

IGEA MARINA. Secondo appuntamento stagionale sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Dopo il Trofeo del Gelso di 4° categoria maschile, da domani prende il via il Trofeo del Gelso di 4° categoria femminile che terrà banco fino al 7 giugno. Sono 27 le giocatrici al via, tra queste diverse 4.1 che occuperanno i vertici del seeding. Si tratta di Mirella Karina Correa Moran, Valeria Battistelli, Elisabetta Dallari, Benedetta Tolomei ed Alessia Frontini, tra le favorite d’obbligo anche la 4.5 Giulia Farina del Ct Cerri Cattolica che ha vinto gli ultimi due tornei di 4° ai quali ha partecipato, vale a dire quello organizzato dal Ct Cerri e poi sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione.