Tennis, domani scattano il Terza del Parckin Cesenatico e l’Under 10 del Tc Riccione

Primo importante torneo stagionale per il Tennis Club Parckin Cesenatico che da domani a domenica organizza il torneo nazionale di 3° maschile con la formula Rodeo. E’ la seconda edizione del torneo “Circolino” che vede al via 50 giocatori. Si parte con la prima sezione, nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.4 Filippo Nanni e Flavio Guerrini. Nella sezione 4.1 le teste di serie sono andate ai 4.1 Kevin Tafaj, Giuseppe Falconi e Christian Giacalone. Nel tabellone finale i big sono sicuramente i 3.1 Beniamino Savini, Federico Strocchi ed Alessandro Galassi, a seguire i 3.2 Mattia Sartoni, Luca Morosini, Enea Sabatini, Pietro Rossi, Filippo Minotti e Federico Attanasio. Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini.

RICCIONE. Da domani a domenica il Tennis Club Riccione organizza il torneo nazionale Under 10, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 34 nel complesso i giocatori al via nel torneo riccionese, con diversi rappresentanti della scuola agonistica della Perla Verde. Nel maschile (26 al via) si parte con il tabellone degli Under 9, a seguire quello finale. Nel femminile c’è solo il tabellone finale. Il giudice di gara è Simone Lusini.