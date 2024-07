Tennis, domani scatta l’Open del Cerri

Al via domani un grande appuntamento, il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Ct Cerri di Cattolica, il trofeo Porsche “Augusto Gabellini”. Nel maschile sono 57 i giocatori al via, si parte con il tabellone di 3° nel quale le teste di serie sono andate ai 3.1 Alessandro Marcantoni, Pietro Rinaldini, Edoardo Pozzi, Emanuele Giangiordano, Pietro Vagnini, Enea Vinetti, Francesco Mandelli e il 3.2 Enea Carlotti. Nel tabellone finale guida le fila il 2.1 riminese Manuel Mazza (Tc Viserba), davanti ai 2.3 Luca Parenti, Alberto Morolli, i 2.4 Michele Mecarelli, Giuseppe Corsaro, Francesco Rastelli e i 2.5 Sevan Bottari e Diego Sabattini. Nel femminile (3.4 al via) tabellone di 3° guidato dalle 3.1 Aurora Portesani, Carlotta Mercolini, Alice Rossi e dalle 3.2 Aurora Lombardi e Chiara Giorgetti. Nel tabellone finale n.1 Francesca Dell’Edera (2.5), n.2 Marta Lombardini (2.5), Virginia Proietti (2.5) ed Anita Picchi (2.5).