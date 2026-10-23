Tennis: domani scatta il Terza del Ten Sport Center, Giulia Dell’Aquila e Luana Lanfranchi in finale al “Città di Coriano”

CERVIA. Scatta domani il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Il torneo terrà banco fino all’8 novembre e vede al via 110 giocatori nel maschile e 32 nel femminile.

Nel maschile si parte con il primo tabellone che vede impegnati gli Nc, poi il secondo tabellone che propone come teste di serie i 4.1 Cristian Barasa, Massimo Castori, Luca Continelli, Alessandro Falzoni, Biagio Maltese, Tommaso Turchi, Alessandro Ursini, Marco Martelli, Lorenzo Inglesi, Matteo De Angeli, Leonardo Conti ed Alberto Biasini. I big sono sicuramente i 3.1 Diego Gentile, Pietro Matteini, Lorenzo Ravaglia e Riccardo Briganti.

Nel femminile primo tabellone con le teste di serie assegnate alle 4.1 Rodica Chis Frida, Alessia Armenise ed Irene Claudia Visconti. Nel tabellone finale n.1 Anna Foschini (3.1), n.2 Anastasia Lugaresi (3.1), n.3 Aurora Baldassarri (3.1) e Valentina Benini (3.1).

La giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttrice di gara Fabrizia Masetti.

CORIANO. Alle battute finali il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano”. Approdano alla finale Giulia Dell’Aquila (Tc Viserba) e Luana Lanfranchi (Russi Sporting Club). Quarti: Alessia Frontini (4.1, n.4)-Aurora De Vincenzo (4.2) 6-2, 5-7, 10-6, Giulia Dell’Aquila (4.2)-Lucia Pecci (4.1, n.3) 6-1, 6-3, Claudia Crescentini (4.1, n.2)-Valentina Galli (4.6) 6-3, 7-5, Luana Lanfranchi (4.1, n.1)-Virginia Amadori (4.2) 6-4, 6-2. Semifinale: Lanfranchi-Frontini 6-1, 6-2, Dell’Aquila-Crescentini 6-7 (3), 6-2, 11-9.

Il giudice del tabellone è Galileo Guiducci, giudice arbitro titolare è Giuseppe Del Bianco, direttore di gara Alessandro Gallerani.