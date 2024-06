Tennis: domani scatta il Terza del Forum, partito il torneo Veterani della Pol.2000 Cervia

FORLI’. Scatta domani il torneo nazionale di 3° maschile organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M/2” dotato di un montepremi complessivo di 500 euro. Sono ben 100 i partecipanti a questa ormai tradizionale rassegna, si parte con il primo tabellone che vede al via queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Edoardo Picchini, Leonardo Maccaferri, Daniele Bravi, Davide Ceccarelli, Alessandro Mamini, Umberto Balestri, Paolo Duranti e Marco Vittori. I big del torneo sono sicuramente i 3.1 Elia Brunelli, Elia Galizzi, Rocco Baravelli, Andrea Valli, Filippo Parra, Gabriele Sgroi, Giacomo Zauli, Diego Orlando e Gian Marco Ricci.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.

CERVIA. Vanno in scena i primi match nel torneo nazionale Veterani organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia. Tre i tabelloni in programma, l’Over 45, 55 e 65 maschili nel trofeo “Bar Tabacchi Marchi” dotato di un montepremi complessivo di 450 euro. Sono 92 i giocatori complessivamente al via nei tre tabelloni in programma. Nell’Over 45 (20 iscritti) guidano le fila i 2.8 Pier Paolo Maurizio Moro, Alex Fabbri e Pierfrancesco Andolfi, seguiti dai 3.1 Andrea Travaglini e Flavio Millari, dal 3.2 Stefano Bucci, i 3.4 Stefano Torrisi e Davide Coffari. Nell’Over 55 (48 iscritti) il giocatore da battere è il 2.8 Giovanni Farolfi, seguito dal 3.2 Pietro Montemaggi, da seguire i 3.3 Riccardo Falcone, Corrado Badalucco, Leonardo Bertozzi, Stefano Fiandri e Massimiliano Antonini. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Saverio Selleri, Delio Rinaldi, Stefano Cornacchia, Cristiano Savoia, Antonio Babini e Stefano Cenni. 1° turno: Gianluca Dogana (Nc)-Guido Brusi (Nc) 6-0, 6-4, Antonio Battaglia (4.6)-Robertino Neri (Nc) 6-1, 7-5. Avanza anche Maurizio Tappi (4.4).

Nell’Over 65 spicca la presenza del 3.5 Franco Torreggiani, seguito dai 4.1 Marino Masi e Luigi Angelo Bertaccini e dai 4.2 Gianni Davoli, Andrea Ancona, Claudio Fogli e Claudio Frontini. 1° turno: Enrico Arfelli (4.6)-Redeo Biondi (Nc) 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi.